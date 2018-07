Madagascar: PNUD et MEP - Descente dans la région Androy

Une équipe mixte composée de représentants du ministère de l'Économie et du Plan (MEP), le ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts (MEEF), et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) s'est rendue dans la Région Androy du 16 au 20 juillet dernier. Le but est de réaliser le suivi et la mise à niveau des activités de relèvement et de développement mises en œuvre dans le cadre du Plan de Relèvement et de Résilience pour les districts de la Région les plus touchés par la sècheresse.

Pendant sept jours, les missionnaires ont parcouru les districts d'Ambovombe-Androy, de Bekily, et de Beloha afin d'apprécier les initiatives finalisées, mais aussi l'état d'avancement des programmes de lutte contre la pauvreté, d'appui à la gouvernance locale et d'adaptation des communautés au changement climatique ainsi que le redressement nécessaire.

Autonomie. Les initiatives de réduction de la vulnérabilité des populations et de relance de l'économie locale ont pu être appréciées par les différentes initiatives « argent contre travail assortis d'épargne » qui permettent à ce jour de toucher plus de 9000 ménages vulnérables. 5420 d'entre eux, dont 2600 femmes ont pu lancer des activités génératrices de revenus dans différentes chaînes de valeur, et ainsi impulser leur autonomie.

Au total, 65 km de pistes rurales ont pu être réhabilitées par les bénéficiaires, contribuant ainsi à de meilleurs échanges commerciaux au sein des trois districts. En outre, la construction et la réhabilitation des barrages hydrauliques pour animaux ont pu être respectivement appréciées dans les districts de Bekily et d'Ambovombe-Androy.