Madagascar: Toliara-Morombe - Un maire dénonce les abus de certains fonctionnaires

Le maire d'une Commune Rurale (CR) s'est déplacé, en personne, jusqu' à Toliara (250km en passant par Morombe) pour dénoncer des pratiques douteuses du service des Domaines de Toliara. Il a 52 ans, 5 enfants. Sa déclaration est enregistrée pour servir et valoir ce que de droit.

On a coutume de dire « au pays des aveugles, les borgnes sont rois ». A Toliara et ses environs, le dicton prend toute sa signification. Le maire d'une CR de Morombe, indigné, pointe du doigt certains agents du service des Domaines de Toliara. « Comment peut-on délivrer un titre foncier, alors que le Chef du « Fokontany » du lieu du terrain en litige conteste sa propre signature ». Au contraire, quelqu'un d'autre a été invité à signer alors qu'il n'habite pas la localité.

Le procès verbal de mise en valeur dressé par l'agent des Domaines porte effectivement, une signature qui n'est pas celle du Chef de Fokontany, et pas de cachet non plus. D'où une suspicion malsaine. « De plus », fait remarquer le premier magistrat de cette CR « Dans les colonnes du présent PV, la liste de ce qui a été mis en valeur et construit par le vrai propriétaire, n'y figure pas. Ce qui veut dire que le PV de reconnaissance et de mise en valeur n'a pas été dressé sur terrain, mais sur une table ».

En un mot, un titre foncier entaché de vice de procédure a été émis. Au service des Domaines concerné, la Cheffe explique volontiers la procédure du PV de la mise en valeur et reconnaissance. Il y a des agents spécialisés et compétents pour le travail de « descente sur terrain » et qui sont consciencieux, en qui on peut faire confiance. Ce qui éviterait aux chefs de faire des descentes sur terrain. Est-ce réglementaire ?

Pas de descente sur terrain. Ce que le Maire dénonce n'est pas anodin, car déjà le 20 Février dernier, le tribunal de première instance de Morombe n'a pas jugé utile de faire une descente sur terrain pour constater la réalité, malgré les demandes de plusieurs avocats du terrain litigieux. Décidemment, personne ne veut y aller. Pourquoi ? Est-ce pour cacher une faute de procédure ?

Le Bureau Anti-corruption est le seul à avoir fait le déplacement en 2012 et voir l'affaire de près. Le Bianco avait trouvé qu'il y avait « un abus de pouvoir ». C'est ce qui justifie la venue à Tuléar, du Maire de cette Commune Rurale, car il y a des lacunes de l'administration, à cause de l'éloignement.

Aucune autorité d'Etat, domaniale, topographique, judiciaire ne serait venue dans ce lointain village, où le vrai propriétaire à qui le Fokonolona a donné un lopin de terre, ne peut jouir de sa propriété. Elle est immatriculée au nom d'un inconnu au bataillon, qui n'a rien fait pour le Fokontany. Toutes les preuves ont été apportées. Encore faut-il qu'une autorité compétente vienne sur place, « une descente sur terrain » comme le veut la procédure, seul moyen pour voir clair dans ce litige qui dure bientôt, depuis 10 ans.