Madagascar: Kidnapping d'un « karàna » - La voiture utilisée abandonnée à Ambohidrapeto

Un Karana kidnappé. Informé de la situation, le propriétaire a reconnu que sa voiture avait disparu tout en disant qu'il va envoyer quelqu'un pour la récupérer. Ainsi, un Malgache est venu à la brigade pour le faire. Ce qui a étonné la gendarmerie était le fait qu'aucune plainte relative à la disparition de cette voiture n'aurait été déposée auprès des forces de l'ordre. Or, toutes les circonstances de sa découverte à Ambodiampanga laissent penser à quelque chose de louche. Y avait-il un kidnapping et cette voiture avait été utilisée dans l'opération ? Cette question n'a pas tardé à avoir une réponse.

