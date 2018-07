Tunisie: Caïd Essebsi s'entretient avec la ministre italienne de la Défense

Carthage — Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, la ministre italienne de la Défense, Elisabetta Trenta.

La ministre italienne a déclaré que l'entretien a été l'occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines militaire, sécuritaire et économique afin de faire face aux défis communs dans l'espace méditerranéen.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, la ministre italienne a qualifié la coopération entre la Tunisie et l'Italie en matière de lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière de "solide et continue".

"Il faut intensifier les efforts communs et mettre tout en œuvre pour identifier des solutions radicales susceptibles d'éradiquer ces phénomènes qui menacent la sécurité et la stabilité de l'espace méditerranéen commun", a-t-elle souligné.

Elisabetta Trenta, qui effectue une visite de travail en Tunisie, a indiqué avoir tenu à ce que sa première visite, en dehors de l'espace européen, en Tunisie soit la concrétisation de la profondeur et de l'ancienneté des relations d'amitié tuniso-italiennes.

De son côté, le chef de l'Etat a déclaré que les relations privilégiées d'amitié entre la Tunisie et l'Italie sont de nature à favoriser la poursuite des efforts visant à diversifier davantage les domaines de coopération bilatérale et la hisser à un niveau supérieur dans l'intérêt commun des deux pays.

Lors de l'entretien, qui s'est déroulé en présence du ministre de la Défense nationale, Abdelkrim Zbidi, le président de la République a affirmé que les défis qui menacent la sécurité et la stabilité des pays méditerranéens et entravent leurs efforts pour le développement sont des défis communs qui commandent de parfaire la coordination et de renforcer la coopération bilatérale afin d'y faire face.