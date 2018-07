Madagascar: Rallye du Mangoro - Les frères Randrianarivony doublent la mise !

Incroyable ! Les frères Randrianarivony ont damné le pion pour la deuxième fois aux cadres sur leur Subaru ! C'était au cours du Rallye Mangoro du week-end où on a été témoin d'une belle bagarre conduite par l'équipage Tahina- Tahiana également sur Subaru qui collait au train de Ando et Rivo durant presque tout le parcours, à l'exception de la première étape mal embarquée par Tahina Razafinjoelina.

Une première étape entamée tambour battant par le jeune Fred Rabekoto au volant d'une Subaru. Mais malheureusement pour lui, il ne tarda pas à faire les frais des risques qu'il avait dû prendre, pour ensuite abandonner avec huit autres équipages. Comme quoi, le tracé de TASAMM présentait des pièges pour les voitures.

Mathieu en retrait. Mais pas pour toutes les voitures, car une fois encore, la nouvelle vague répondait présente avec l'Isuzu D-Max de Freddy et Jimmy qui finissait très fort à la 5e place du général devant respectivement la Ford Ranger de Teddy et Herman, et la Foton Tunland de Davonjy et Yoan. Une sacrée performance tout de même lorsqu'on sait que neuf des 26 voitures au départ passaient à la trappe.

Certes, on ne va pas dire que la hiérarchie a littéralement changé car les anciens restent à l'affût de la moindre défaillance des ténors actuels. Et si Mathieu Andrianjafy n'est pas aux premières loges, c'est que pour l'instant, sa Nissan souffre de la comparaison avec les Subaru. Une question bêtement mécanique car on pense qu'il a perdu la main. Contrairement à Rivo Randrianarivony qui était déjà derrière Fred Rabekoto dès l'étape inaugurale. Il s'est mis ensuite à gérer sa position en poussant presque à la faute le petit frère du regretté Titi. Tahina Razafinjoelina a joué son va-tout pour empêcher les Randrianarivony de ravir une seconde victoire d'affilée et la première place au classement des rallyes mais en vain. Solides, les deux frères l'étaient. Tout comme leur Subaru.

Voici le top 10 de ce Rallye du Mangoro :

1er) Rivo-Ando sur Subaru

2) Tahina- Tahiana sur Subaru

3) Rivo, Herz sur Renault Mégane

4) Tsito-Mick sur P.207

5) Freddy-Jimmy sur Isuzi D- Max

6) Teddy- Herman sur Ford Ranger

7) Davonjy- Yoan sur Foton Tunland

8) Jordan- Betojo sur Subaru

9) Nirina- Jeny sur P206

10) Anja- Hajasoa sur Golf