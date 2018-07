Ile Maurice: Projet hôtelier à Pomponette - Le ministre Jhugroo ne peut répondre

«I cannot disclose any further information.» Réponse du ministre du Logement et des terres aux diverses questions que lui a adressées Ezra Jhuboo, ce mardi 24 juillet, au Parlement. Le député du PTr l'interrogeait sur le projet hôtelier du promoteur Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd prévu à Pomponette.

Le député travailliste voulait, entre autres, savoir si la demande du promoteur en vue d'une extension du délai pour le début de la construction du Sheraton Hotel avait été accordée. Ce à quoi Mahen Jhugroo a répondu que cette demande était toujours «under consideration».

Pourtant, le ministre a, dans sa réponse, indiqué que Clear Ocean Hotel and Resort Ltd devait avoir commencé les travaux au plus tard le 6 novembre 2017.

Ce qui représente une période de trois mois suivant la signature du bail, le 15 août 2017. C'était là l'une des conditions imposées au promoteur. Condition qui n'a pas été respectée. D'où la demande pour une extension du délai au 8 janvier 2018.

Le ministre d'ajouter que le bail que détient Clear Ocean Hotel and Resort Ltd couvre la période du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2076 et concerne une superficie de 127 980,90m2 à St-Félix.

Le ministère du Logement et des terres compte-t-il rendre la plage de Pomponette au domaine public, a insisté le député travailliste. Surtout que le projet d'hôtel 5-étoiles est fortement contesté - notamment par le collectif Aret Kokin Nu Laplaz. Une demande de révision judiciaire a, en effet, été faite en Cour suprême. Mahen Jhugroo : «I cannot give more information.»

Et trouve-t-il normal que le promoteur ait barricadé la plage, a voulu savoir Ezra Jhuboo ? «I cannot give more information», a rétorqué le ministre du Logement et des terres.