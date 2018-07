Cote d'Ivoire: Ecole nationale de gendarmerie - Baptême de la 42ème promotion d'officiers-élèves

Aux élèves sous-officiers de la promotion sortante maréchal des logis-chef Touré Moussa, le ministre leur a demandé d'être engagés plus que jamais, à servir avec honneur et fidélité la patrie. " Vous devez relever les défis face aux menaces d'aujourd'hui. Lutte contre l'indiscipline, la corruption, le racket... "a conclu Hamed Bakayoko.

Puis d'indiquer que par son action quotidienne, la gendarmerie doit contribuer de façon notable à la sécurité des populations et à la cohésion sociale. " Demeurez des officiers rigoureux, justes et responsables.

" Soyez dignes et travaillez dans le respect des lois et au profit des populations. Soyez de bons exemples pour vos subordonnés" a dit à l'endroit des officiers-élèves qui sortent, le ministre de la Défense.

Un bâtisseur de l'architecture de la gendarmerie nationale. Un riche et brillant parcours pétri d'exemples pour inspirer des générations de militaires" a indiqué le ministre de la Défense. Poursuivant, il a invité ces officiers et sousofficiers qui sortent à mériter la confiance de la nation ivoirienne.

Une triple cérémonie, celui des baptêmes de la 42ème promotion d'officiers-élèves, promotion « général Gaston Ouassénan Koné, forte de 15 membres dont 8 Ivoiriens, 03 de la Guinée Conakry, 02 du Togo et 02 du Niger et de la 57ème promotion composée de 298 élèves sous-officiers de première année dont 15 filles, dénommée promotion MDL Ouattara Mamadou.

