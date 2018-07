Votre précieux soutien massif à l'école ivoirienne est pour moi-même et tous mes collaborateurs la plus belle médaille », a-t-elle avoué. Toute heureuse pour « ses enfants », la Première dame leur a demandé de bien profiter de ces vacances.

Abidjan 1, Adzopé, Boundiali, Dabou, Divo, Dimbokro, Ferkessédougou, San-Pedro et Korhogo sont les directions régionales « d'où sont issues ces belles fleurs de notre système éducatif », selon la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara, qui a exprimé toute sa gratitude à la généreuse bienfaitrice.

Ils sont au nombre de 10. Cinq filles, cinq garçons. Ils sont les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire au niveau du second cycle. Bientôt, ils prendront l'avion pour la France, direction le cap d'Ail, sur la côte d'azur, pour trois semaines de colonie de vacances. Cela, grâce à la générosité de la Première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa.

