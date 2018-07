C'est désormais officiel. La 11ème édition du Festival des grillades d'Abidjan (FGA) se tiendra les 15 et 16 septembre 2018 au Palais de la culture de Treichville. L'annonce a été faite, jeudi dernier au restaurant Saakan, situé au Plateau, par Mme Florence Koné, commissaire général et directrice de d'Advantage Conseils, la structure qui pilote l'événement.

Pour l'occasion, elle y a convié autour d'un déjeuner, les partenaires, les journalistes ainsi que des artistes dont le célèbre styliste Gilles Touré, qui proposera un défilé de mode au cours de ce FGA 11.

«Le Festival des grillades d'Abidjan est une belle alliance culinaire et artistique ; et il continuera de l'être en 2018 », a indiqué d'emblée Mme Koné. Après un voyage gastronomique à travers le continent (Sénégal, Afrique du Sud, Maric, Niger, Mali, Burkina Faso), le festival fait cette année, à l'en croire, un retour aux sources.

Avec la Côte d'Ivoire, comme le pays à l'honneur. Ainsi, le FGA 11 fera un tour d'horizon des différentes régions du pays, via leurs saveurs, leurs goûts, leurs grilleurs. Selon toujours Florence Koné, 45 professionnels de grillages venant des quatre coins de la Côte d'Ivoire proposeront plus de 150 spécialités.

Pour le confort des festivaliers et aussi accroître la capacité d'accueil du site, elle a souligné que de trois nouveaux espaces seront aménagés, à savoir un endroit dédié aux enfants, un lounge et des espaces privatifs. Ils s'ajouteront aux quatre autres qui existent déjà : VIP sponsors, Akwaba, Plein air et Oiseau Livres. L'affiche musicale sera conduite par le célébrissime groupe zouglou Magic System, artiste international invité, dont le concert qui sera la grande attraction de ce FGA 11.

Bien entendu, d'autres artistes en vogue actuellement seront également de la partie. Sur l'agenda de ce Festival des grillades d'Abidjan 2018, figurent également trois activités qui conduiront aux deux jours de festivités du Palais de la culture : la journée des pros qui s'est déroulée le 31 mars 2018 autour du thème « Partir de zéro », et au cours de laquelle trois projets de restauration de futurs professionnels de grillages ont été primés ; le Sharing Day, la journée du partage et de l'action sociale ; et la Grill night, une soirée barbecue, qui réunira, en avant-première du festival, à l'Espace Latrille Events 350 personnes autour de grillages, avec en prestation Magic System.