Cote d'Ivoire: Sortie en salles: "L'interprète II" sur les écrans à partir du vendredi 27 juillet

Grand succès du cinéma ivoirien en 2016 avec plus de 6000 entrées, « L'interprète» est de retour sur les écrans. Il s'agit, bien entendu, du second volet de ce long métrage écrit, réalisé et produit par l'actrice Khady Touré. « L'interprète II » sera donc, à l'affiche des trois salles des cinémas Majestic (Ivoire, Sococé et Primavera), à partir du vendredi 27 juillet prochain.

En prélude à cette sortie, la grande première du film a eu lieu, samedi dernier, dans la salle Ernesto Djédjé-François Lougah du Palais de la culture de Treichville. En présence d'un beau public, composé de cinéphiles certes mais également de personnalités mordues du 7ème art dont le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman. Pour l'occasion, c'était guichet fermé.

Les 1500 places de cette enceinte étaient toutes occupées. Une prouesse pour les organisateurs. Co-produit par Brown Angel Entertainment, structure dirigée par Khady Touré et la RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne), « L'interprète II» plonge le spectateur dans un mélodrame où l'intrigue policière et les coups bas prennent le pas sur la romance qui avait caractérisé le premier épisode.

Dans « L'interprète I », Naturelle, jeune interprète et mère de famille tranquille campée par Khady Touré, tombe éperdument amoureuse de Michael Newman (interprétée par Stéphane Zabavy), un businessman américain en voyage d'affaires à Abidjan.

Emportée par leur idylle, elle lui demande de tuer son époux David Rellys (incarné par Guy Kalou), afin qu'elle puisse vivre son amour avec lui. Mais, Newman refuse ; et pis, il révèle à Naturelle qu'il est marié et père de deux enfants.

C'est une onde de choc chez la jeune femme qui décide de se venger de cette « trahison». Elle orchestre l'assassinat de son conjoint et fait porter le chapeau à Michael Newman. Toute la trame de « L'interprète II » est dominée par l'enquête pour élucider ce meurtre et faire éclater la vérité.

On retrouve tout de même dans le film une bonne dose d'humour avec l'inénarrable personnage de Koffi (ex-chauffeur de Naturelle) joué par Cissé Vadiennéka, pour détendre par moment le spectateur.

On note également que la distribution, en plus des acteurs de « L'interprète I » (Guy Kalou, Stéphane Zabavy, Franck Picardhy etc.), s'enrichit de visages nouveaux mais connus : l'acteur John Dumelo et l'actrice Zynnell Zuh, deux vedettes du cinéma ghanéen.

Après avoir suivi le film, le ministre Bandaman a salué Khady Touré pour son engagement, son énergie, son talent et sa volonté (de faire des films).

Ensuite, il a vivement remercié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour avoir apporté son appui à l'équipe de production. « L'Etat est à vos côtés », a-t-il lancé aux professionnels du cinéma.

Peu avant, Khady Touré avait exprimé sa gratitude au ministre Bandaman ainsi qu'à ses partenaires et au public pour leur soutien.