Cote d'Ivoire: Résultats BAC 2018 - Un progrès de 1,12% par rapport à 2017, annonce la directrice de la DECO

Mesdames et Messieurs,

L'organisation de l'examen du baccalauréat session 2018 tire à sa fin. Les épreuves pratiques, orales et écrites, toutes lancées par le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Madame Kandia CAMARA, se sont déroulées du 19 juin au 06 juillet dans les 415 centres de composition répartis dans les 41 DREN et DDEN que compte notre pays.

51 Centres de Correction et de Délibération (CCD) ont été mis en place cette session. Les corrections, les délibérations et d'autres opérations techniques s'y sont déroulées du samedi 07 au lundi 23 juillet. Ce mardi 24 juillet, comme le prévoit le calendrier des examens scolaires, dès 14 heures, tous les centres de composition proclameront simultanément leurs résultats respectifs.

Ainsi, au regard de cette même échéance, nous allons ce matin, sur instruction de Madame le Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et en son nom, proclamer officiellement le taux national de réussite à l'examen du baccalauréat. Bien avant de livrer ces statistiques attendues de tous, je voudrais faire quelques observations sur l'organisation de la session.

A ce jour, de nombreux efforts ont été réalisés en matière de numérisation et d'équipement en outils des plus modernes pour faciliter et fiabiliser davantage le processus d'évaluation. Ces acquisitions n'auraient pu se faire sans la détermination de Madame le Ministre et le soutien de nos partenaires. Cette année également, nous avons ouvert un chantier important : celui de la lutte contre l'intrusion des supports de communication numérique dans les centres d'examen.

C'est pourquoi, dans le cadre de l'application de l'arrêté ministériel 0074 portant interdiction des supports de communication numérique, de nombreuses actions de lutte ont été menées avec détermination dans les centres de composition. C'est le lieu pour moi de saluer et d'encourager l'effort particulier réalisé en la matière par les Présidents de Jurys et leurs collaborateurs.

Je voudrais à ce même sujet remercier les parents d'élèves qui ont compris l'intérêt de cette lutte.

Je veux les prier de persévérer dans cet effort afin de mieux positionner nos diplômes à l'échelle internationale. En somme, la session s'est déroulée dans des conditions générales et techniques qui en garantissent la qualité, l'équité et la crédibilité.L'examen du baccalauréat, session 2018 a vu s'inscrire 256 479 candidats dans les huit (8) séries et seize (16) options que comporte cette évaluation.

Au terme des délibérations, sur 243.653 candidats présents, 112.297 ont été déclarés admis ;

soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97 % en 2017. Un progrès de 1.12 point a donc été réalisé cette session. Pris par genre,

Sur 109.109 filles présentes, 53.189 sont admises soit 48.75 %. Sur 134.524 garçons présents, 59.108 sont admis soit 43.94%.

Il est donc à noter un meilleur taux de réussite chez les filles. D'ailleurs, hormis dans les séries B, F2, F7 et G1, le taux d'admission est favorable aux filles dans toutes les autres séries et options.

Je rappelle aux candidats qu'ils disposent de 72 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs.

Les résultats du jury spécial de réclamation seront proclamés le lundi 30 juillet 2018 à 9 heures dans les mêmes centres.

Pour cette session 2018 du baccalauréat, on peut conclure qu'au plan national, la croissance du taux de réussite s'est maintenue. Cette constance est signe de vitalité pour notre système éducatif. C'est dire aussi la solidité de la base pédagogique de notre système qui, grâce à la politique éducative efficiente menée sous la conduite de Madame Kandia CAMARA, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, parvient à surmonter efficacement les pesanteurs liées à l'explosion des effectifs et à l'insuffisance des infrastructures.

Bien-sûr, une telle cadence et le succès de cette session du baccalauréat n'auraient pu se réaliser sans la mobilisation de toute la communauté éducative nationale, le dévouement des enseignants et de tous les acteurs des examens qu'il faut ici féliciter.

Bravo aux admis à qui s'ouvrent de nouveaux horizons. Félicitations à leurs parents et encadreurs dont les efforts sont récompensés par ce succès.

Je vous remercie.