Cote d'Ivoire: Le processus de création du parti unifié n'est pas encore achevé, selon Kobenan Adjoumani

Satisfait, il félicite les vaillantes populations du Lôh-Djiboua, avec à leur tête le délégué départemental du Pdci-Rda de Divo, le ministre Amédée Kouakou pour la mobilisation lors du meeting animé dans ladite localité. Et ajoute que des ralliements et des adhésions massives sont enregistrés chaque jour.

Selon M. Adjoumani, son exclusion et la radiation d'autres personnalités du Pdci-Rda par le secrétaire exécutif du parti, le Pr Maurice Guikahué sont nulles et de nul effet. «Ces décisions sont nulles et de nul effet», soutient-il. Pour lui, seul le conseil de discipline et la décision signée du président du parti pourrait trancher.

«En lançant le mouvement "Sur les traces d'Houphouët-Boigny" avec d'autres cadres, élus et personnalités du Pdci-Rda, nous avons juste voulu, à notre humble niveau, contribuer au débat au sein de notre parti, travailler dans le cadre du Pdci-Rda à la sensibilisation et à la cohésion en vue de l'adhésion de nos militants au projet du parti unifié Rhdp».

