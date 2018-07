Cote d'Ivoire: Hommes de culture, journalistes, enseignants pour un dialogue permanent

Selon lui, cette structure, qui regroupe des hommes de la culture, des journalistes, des universaires, des enseignants, des étudiants, des planteurs, des ouvriers et d'autres composants de la société ivoirienne, initiera, bientôt, une tournée de sensibilisation des populations dans les principales régions du pays sur la nécessité d'œuvrer pour l'entente et la concorde. Sa mission, à en croire Oula Aimond William, c'est aussi d'encourager l'Etat à travailler pour le du bien-être du peuple, à travers la construction des infrastructures et des actions sociales.

Un appel pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Par la voix de son président, le musicien chanteur Oula Aimond William, le mouvement dénommé «Les amis de la République» exhorte la classe politique au dialogue permanent, afin de préserver la stabilité en Côte d'Ivoire et de favoriser davantage la réconciliation entre les Ivoiriens. C'est en substance le message qu'il a lancé, hier, à Cocody-Les Deux Plateaux.

