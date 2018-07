Le groupe Econet et Telecom Egypt ont signé un protocole d'accord qui permettra à l'unité Liquid Telecom d'Econet de compléter un réseau de fibre optique terrestre allant du Cap en Afrique du Sud au Caire.

Le protocole d'accord prévoit que Telecom Egypt et Liquid Telecom ont l'intention de capitaliser mutuellement sur les opportunités en partageant et en utilisant leur infrastructure afin de maximiser la monétisation de la bande passante et des infrastructures existantes le long du réseau de 60 000 kilomètres.

En vertu du protocole d'accord, les deux sociétés développeront également un cadre de coopération commerciale, technique et opérationnelle.

Strive Masiyiwa, fondateur et président d'Econet et de Liquid Telecom, a signé le protocole d'accord au nom de Liquid Telecom, tandis qu'Ahmed El Beheiry, directeur général de Telecom Egypt, a signé pour la société.

Le Département consultatif et des capitaux de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) était le conseiller financier de Liquid Telecom pour le Mémorandum d'entente après que Liquid Telecom ait été nommé plus tôt cette année pour une série d'engagements stratégiques.

Liquid Telecom est le premier fournisseur indépendant de données, voix et IP en Afrique orientale, centrale et australe, fournissant des services de fibre optique, satellite et international aux principaux opérateurs de réseaux mobiles, FAI et entreprises d'Afrique.

Telecom Egypt, est le premier opérateur total de télécommunications en Egypte, fournissant tous les services de télécommunication, y compris les services voix et données fixes et mobiles.

Il a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 1,1 milliard de dollars en 2017 et emploie plus de 50 000 personnes. La société détient une participation de 45 pour cent dans Vodafone Egypt.