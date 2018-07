C'est parti pour la 11ème édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. Hier, à son cabinet, à Cocody, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé au lancement de ce tournoi dont le trophée porte son nom. Ce, en présence d'un parterre de personnalités du monde de la balle ronde.

Notamment le tout nouveau ministre des sports, Danho Paulin Claude, le président de Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo et son directeur de formation des jeunes, Jean-Marc Guillou, et des anciens joueurs professionnels (Kalou Bonaventure et Arouna Dindane). Cette année, 55 localités auront le privilège de disputer ce tournoi.

Le vainqueur du tournoi dans chaque localité repartira avec la somme de 200 000 FCFA, plus une coupe et un jeu de maillots. Le deuxième recevra une enveloppe de 100 000 FCFA, une coupe et des maillots.

Le troisième aura la somme de 50 000 FCFA. Les meilleurs joueurs et gardiens recevront également un trophée et la somme de 30 000 FCFA. Soit un budget total de 51 millions FCFA dégagé par la fondation de Dominique Ouattara pour l'organisation de ce tournoi.

Qui, de l'avis même de la Première dame, connait un engouement chaque année. « Cette compétition sportive rassemble dans une atmosphère conviviale, des milliers d'enfants âgés de 7 à 15 ans, de différentes communes d'Abidjan et de plusieurs villes de l'intérieur du pays.

Ces dix dernières années, ce tournoi est très populaire dans les quartiers et rencontre un grand succès à chaque édition, comme en témoignent les nombreuses demandes d'adhésion que nous recevons », a-t-elle déclaré.

En organisant cet évènement, Children of Africa, a-t-elle indiqué, poursuit l'objectif d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires.

De plus, le football, a insisté la Première dame, est une activité sociale qui inculque aux enfants l'esprit d'équipe, de discipline et de respect des autres. « Ce sont des valeurs chères à la Fondation Children of Africa », a-t-elle fait savoir.

Tout en saluant l'initiative de l'épouse du président de la République, le ministre Danho Paulin Claude et le président de la Fif ont promis un appui à la fondation afin que, conformément au souhait de Mlle Nouellé Marie Joseph, qui s'est exprimée aux noms des bénéficiaires, il puisse avoir le tournoi de tous les vainqueurs, doté de la super coupe Dominique Ouattara.

Enfin, au nom des élus locaux qui verront leurs cités animées durant ces vacances, le maire de Tafiré, Coulibaly Soungalo, a exprimé toute sa gratitude « à l'infatigable dame au grand cœur ».

« Le tournoi Dominique Ouattara tiendra en haleine des milliers de nos administrés, notamment nos enfants, les occupant sainement à la compétition sportive.

Et son mérite- et plus encore le vôtre- sera d'éloigner nos enfants -vos enfants- des mauvaises tentations pendant ces périodes de vacances où l'oisiveté reste un piège qui peut les conduire à des écarts de comportement.

Merci encore Mme la Première dame pour cette initiative qui préserve les enfants des dérives », a-t-il affirmé, au nom des 55 maires bénéficiaires.