Seychelles: De nouvelles règles améliorent la transparence et la rapidité des affaires de soins de santé à l'étranger

La législation visant à accélérer les décisions sur les personnes admissibles à un traitement financé par le gouvernement dans d'autres pays est maintenant en vigueur après que le président des Seychelles, Danny Faure, a signé la loi sur le traitement à l'étranger, a annoncé State House, lundi.

Selon le ministre de la Santé, Jean-Paul Adam, la nouvelle législation met en évidence la manière dont tout citoyen des Seychelles peut avoir accès à un traitement à l'étranger.

"Il décrit les procédures que les spécialistes de l'hôpital des Seychelles peuvent recommander à quelqu'un pour un traitement à l'étranger et parle également des droits du citoyen en ce qui concerne l'accès à ce traitement", a déclaré M. Adam lors de la cérémonie à State House.

M. Adam a ajouté que bien que de plus en plus de traitements spécialisés soient effectués localement, il reste certaines procédures par des spécialistes qui ne sont pas disponibles aux Seychelles.

C'est pour cette raison que le Ministère de la Santé continue de soutenir un programme d'envoi de patients à l'étranger lorsque cela est nécessaire.

Le gouvernement des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental, envoi actuellement plus de 200 patients par an à l'étranger pour des traitements spécialisés qui ne sont pas fournis dans la nation insulaire.

Dans le but de rendre les procédures plus transparentes, un projet de loi proposé par le ministère de la Santé a été approuvé par le Conseil des ministres au mois de mars et approuvé par l'Assemblée nationale le mois dernier.

"Cette loi définit très clairement de nombreuses procédures déjà en place et, par conséquent, conformément à la demande du Président de mettre davantage l'accent sur la transparence et la bonne gouvernance. Cette loi souligne la façon dont tout citoyen de notre pays peut avoir accès à un traitement à l'étranger », a déclaré M. Adam.

La prise en charge des traitements à l'étranger sera assurée par l'unité de diagnostic et de traitement d'outre-mer, établie au sein de l'agence de soins de santé.

Dans le passé, il y avait plusieurs préoccupations et questions soulevées au sujet des procédures en particulier pour les patients voyant des spécialistes privés.

Le ministre de la Santé a déclaré que la nouvelle législation répondra aux préoccupations des citoyens estimant que leur situation n'a pas été suffisamment prise en compte dans le système de santé publique et cherchant à obtenir un deuxième avis, soit dans le secteur privé ou à l'étranger.

"Les spécialistes du secteur privé pourront également consulter un spécialiste de l'hôpital des Seychelles auprès du Overseas Diagnosis and Treatment Board.

De plus, si une personne obtient son traitement à l'étranger, elle peut demander un remboursement si les critères sont remplis pour le faire et ces critères sont ; dans le cas où une personne tombe malade à l'étranger d'une manière qui n'aurait pas pu être prédite et qui nécessitait un traitement urgent ou qu'une personne a demandé un deuxième avis et a reçu un diagnostic d'une maladie qui n'a pas été diagnostiquée aux Seychelles mais qui nécessitait également un traitement immédiat », a-t-il ajouté.

La nouvelle loi institue également un comité d'appel composé d'un président et de deux autres membres spécialistes des hôpitaux des Seychelles.

Le ministre Adam a déclaré que la Loi précise la méthodologie que quelqu'un suivra s'il se sent lésé par le processus. "

Le Comité de diagnostic et de traitement outre-mer se composera d'un président, d'un vice-président et de cinq autres membres.