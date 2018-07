Cameroun: Nécrologie - L'ambassade du Sénégal porte le deuil

Le personnel et la famille attendent dans l'émotion le programme des obsèques officielles de l'ambassadeur Vincent Badji, décédé brutalement dimanche.

Le drapeau est en berne à la chancellerie du Sénégal, au quartier Bastos à Yaoundé. Il flotte lourdement. Comme l'ambiance qui règne dans les couloirs et à la résidence de l'ambassadeur. Le maître des lieux n'est plus. Mme Badji, épouse de l'ambassadeur décédé dimanche, mouchoir blanc à la main, est en communication avec la famille au Sénégal et l'émotion entrecoupe l'échange plein de tristesse.

Une délégation de la colonie sénégalaise au Cameroun, en silence, assiste la famille éplorée. A l'angle, une effigie de l'illustre diplomate, illuminée par trois bougies.

Les collaborateurs de S.E Vincent Badji n'en reviennent pas. C'est la grande affliction. « Vous vous rendez compte ? On s'est séparé vendredi soir, il nous souhaitait un bon week-end. Et dimanche, on nous appelle pour nous dire de venir voir le corps.

C'est dur, c'est triste », se lamente Mme Marylise Matip, attachée de direction à l'ambassade. S.E. Vincent Badji, arrivé en fin de séjour au Cameroun est décédé dimanche après-midi à sa résidence du quartier Bastos à Yaoundé, des suites d'un malaise.

Le corps est actuellement à la morgue de l'Hôpital général de Yaoundé. Ce mardi, une délégation du gouvernement sénégalais est attendue à Yaoundé, pour l'annonce du programme officiel des obsèques et les modalités de rapatriement du corps, avons-nous appris à l'ambassade.

L'on se souvient que S.E. Vincent Badji avait présenté ses lettres de créance au président de la République en novembre 2015. Après deux ans et demi passés au Cameroun, il s'apprêtait à rejoindre son nouveau poste d'affectation au Vatican.