Sénégal: Baccalauréat 2018 à Kolda - C'est l'hecatombe !

Les premiers résultats du premier tour au baccalauréat sont faibles dans la plupart des centres d'examen. Au centre de Médina Yéro Foulah, on peut noter au niveau du jury de la L1, 04 sont passés d'office et 21 vont au second tour, sur 94 candidats inscrits. Toujours dans le même centre, en série S2, c'est l'échec total.

Aucun candidat sur les 26 n'a réussi à décrocher le premier diplôme universitaire au premier tour. Seuls 3 sont admis à une seconde chance. A Vélingara commune, sur l'ensemble des 4 jurys composés de 1133 candidats toutes séries confondues, 106 sont passés au premier tour, soit 9,98% et 274 iront au second tour.

Au centre de Pata, département Médina Yero Foulah, sur les 188 candidats tout jury confondu, 14 passent d'office et 49 vont au second tour.

Dans la commune de Kolda, le jury 939 enregistre 20 d'office et 81 au second tour, sur 370 candidats. Au jury 941 de la série L1, seuls 15 ont réussi au premier tour et 46 vont au second tour, sur 308 candidats. En L2, sur 181 candidats, 9 passent d'office et 39 vont au second tour.

A Diaobé, sur 230 candidats, 10 admis d'office et 42 au second tour.