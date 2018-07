Sénégal: Mort de Saliou Sarr dans le commissariat de Thiaroye - Les jeunes avocats interpellent le procureur

Suite au décès de Saliou Sarr au Commissariat de Thiaroye, l'Association des jeunes avocats sénégalais (Ajas), s'est indignée des actes de torture dans les lieux de privation de liberté. En conférence de presse hier, lundi 23 juillet, l'Ajas a rappelé le «caractère sacré de la présomption d'innocence», avant d'interpeler le procureur de la République sur les nombreux cas similaires restés sans suite et n'ayant connu l'ouverture d'aucune information judiciaire.

Les violences dans les locaux de la Police ou de la Gendarmerie aboutissant souvent à des morts d'hommes inquiètent les jeunes avocats du Sénégal. Face à la presse hier, lundi 23 juillet, l'Association des jeunes avocats sénégalais (Ajas) a condamné ces actes barbares qui auraient emporté Saliou Sarr durant sa garde à vue au Commissariat de Thiaroye, la semaine dernière.

«C'est avec stupeur et consternation que l'Ajas a appris la mort de Saliou Sarr des suites de ses blessures qui auraient été causées par électrocution lors de sa garde à vue dans les locaux du Commissariat de Thiaroye», s'est offusqué le président de l'Ajas Ousmane Thiam.

Selon lui, «il ressort des témoignages recueillis que des sévices et actes de torture auraient aussi été commis sur sa personne. Et ces faits, s'ils sont avérés, sont d'une extrême gravité et requièrent incessamment une réaction exemplaire des autorités judiciaires afin que de tels actes de barbarie ne demeurent pas impunis».

Sur ce, l'Ajas a interpelé le procureur de la République pour que des «mesures efficientes soient prises afin que la lumière soit faite et que les auteurs d'une telle barbarie soient punis à l'aune de leurs agissements ignobles».

Etalant toujours leur colère, les membres de l'Ajas soutiennent que la «torture, la violence et la violation des droits humains, aussi bien dans les lieux de privation de liberté que dans l'espace universitaire ne peuvent être érigées en règle, surtout si de tels actes sont imputés à la force publique».

«C'est le lieu de rappeler le caractère sacré et absolu des droits de la défense, de la présomption d'innocence qui sont des principes consacrés et garantis par la Constitution du Sénégal et par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme», a rappelé le président de l'Ajas.

Elle ajoute que la présence de l'avocat à toutes les étapes de la procédure judiciaire et surtout dès l'interpellation, prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n°5 de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) du 25 septembre 2014 relatif à «l'harmonisation de la profession d'avocat dans la zone Uemoa, est une garantie fondamentale du respect des droits individuels». Les jeunes avocats exigent ainsi le respect de cette procédure.

A en croire Ousmane Thiam, les jeunes avocats vont apporter tout leur soutien à la famille de Saliou Sarr. L'Association des jeunes avocats du Sénégal compte ainsi combattre ces «actes dont la gravité dépasse l'entendement».

Car, pour eux, l'image du Sénégal, en matière de respect des droits humains «est aujourd'hui écornée ». En outre, l'Ajas va ainsi mettre en place un numéro vert qui servira à recueillir toutes les plaintes afférentes à des actes de torture de la part des agents enquêteurs.