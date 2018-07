Sénégal: Ziguinchor - Premiere mention très-bien, après, 18 ans

Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

Au jury 1008 du lycée Djignabo, sur 377 candidats, 42 sont reçus dès le premier tour et 107 passent les épreuves du second groupe.

Des résultats qui viennent soigner et relever le taux assez faible dans les séries littéraires. Comme au jury 1000, au centre ACAPES, où un taux d'admissibilité de 36% a été enregistré. Sur les 345 candidats qui ont composé 22 ont empoché leur diplôme dès le 1er tour et 106 sont autorisés à passer les épreuves du 2ème groupe.

L'Hécatombe est surtout survenue au centre Soucoupapaye où sur 322 candidats, seuls 9 candidats sont passés dès le 1er tour et 41 au second tour, soit un faible taux d'admissibilité de 15,52%.

Un taux d'admissibilité de 25% dans ce jury légèrement au-dessus du taux d'admissibilité de 20% enregistré au jury 1006 du collège sacré cœur où 13 candidats et 44 candidats ont été respectivement reçus au 1er tour et au 2ème tour de cet examen.

Peu de candidats ont empoché leur diplôme dès le premier tour. Au jury 998 du centre Tété Diadhiou, sur les 385 candidats qui ont composé, seuls 28 ont pu décrocher leur bac dès le premier tour et 72 vont devoir revoir leur copie en passant par les épreuves du second groupe.

