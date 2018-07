Sénégal: Résultats baccalauréat 2018 - Tendances catastrophiques

C'est comme si l'impact des grèves des syndicats d'enseignants pendant 4 mois sur la présente année commence à porter ses mauvais résultats. Les premières tendances du baccalauréat ne sont guère satisfaisantes. Dakar frôle la catastrophe, alors que certains jurys notamment à Kolda, c'est l'hécatombe.

Aucun candidat au premier tour. A Thiès tout comme à Ziguinchor, le taux de réussite ne dépasse pas les 40%. En attendant le deuxième tour pour stabiliser le nombre de candidats ayant décroché le premier diplôme universitaire, on va vers une énième bérézina.

DAKAR FRÔLE LA CATASTROPHE

Le Baccalauréat 2018 a fini, ou presque, de livrer ses premiers résultats. Pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces résultats sont catastrophiques ou presque. Selon les chiffres qui ont commencé à tomber dans les centres d'examens depuis le week-end, les résultats du Bac 2018 ne sont pas fameux.

Un tour aux centres des CEM Sacré-Cœur et Blaise Diagne et au lycée Seydou Nourou Tall a permis de constater que dans aucun jury, on a enregistré la moitié des inscrits, pour l'ensemble des admis d'office et des admissibles.

Les résultats du Baccalauréat 2018 ont commencé à tomber depuis samedi dernier dans quelques centres à Dakar. Les premières tendances enregistrées présentent globalement un niveau de réussite moyen.

Au centre du collège Sacré-Cœur, le jury 1196 composé des élèves de la série L2, enregistre 90 candidats admis au premier tour et 36 autres autorisés à passer le second tour, sur un total 395 candidats. Toujours pour la série littéraire L2, le jury 1197 a 50 admis au premier groupe dont 6 mentions «assez-bien» et 102 admissibles sur un total de 390 candidats.

Quant au jury 1198 qui compte 391 candidats, 77 candidats ont réussi à décrocher le sésame dès le premier tour dont 3 mentions «bien» et 14 «assez-bien». 95 candidats passeront les épreuves du second tour.

Au centre du CEM Blaise Diagne, pour Série L'1, au jury 1195, sur 292 candidats, 54 ont réussi au premier tour et 80 sont appelés à subir les épreuves du second tour. Pour le jury 1194 de la même série, seuls 23 sont admis au premier tour et 52 au second tour, sur 300 candidats.

Au lycée d'application Seydou Nourou Tall, un jury arabe a enregistré 32 admis au premier tour dont 3 mentions «bien» et 8 mentions «assez-bien» et 90 admis au second tour pour 323 candidats.

Au lycée Maurice De Lafosse, la série L2, sur les 259 candidats, a enregistré 76 admis d'office avec une mention «bien» et plus de 15 mentions «assez bien». 107 candidats sont autorisés à passer le second tour des examens.