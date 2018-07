Sénégal: Aliou Cissé - «La CAN 2019 sera un moment important pour le football sénégalais»

Le sélectionneur de l'équipe nationale est revenu ce lundi sur la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2018. Ailon Aliou Cissé, qui s'est prononcé au micro de la chaîne marocaine Matin TV soutient avoir vu «une très belle équipe du Sénégal qui a produit du jeu».

Toutefois, il pense qu'il faudra préserver les acquis en perspective de la Can 2019 qui, à son avis, sera «un moment important pour football sénégalais».Une compétition où le Sénégal aura aussi l'ambition de faire «la meilleure compétition».

Après l'Equipe (France), Aliou Cissé a encore fait le bilan au micro Matin Tv sur la participation du Sénégal à la Coupe du monde mais aussi sur la CAN 2019.

«On a été éliminés par la réglementation de la Fifa avec le fair-play. C'est vrai qu'on a beaucoup d'amertume. Mais, je pense que lors de cette coupe du monde là, on a quand même vu une très belle équipe du Sénégal. Une équipe qui a produit du jeu. Il nous a fallu pas beaucoup de choses pour passer en 8èmes de finale», reléve t-il dans l'entretien fait avec la chaîne marocaine.

Interrogés sur les qualités de son équipe, l'entraineur des Lions estime que la question ne s'est pas posée en Coupe du monde.

«Ce n'est pas un problème de qualités. Lors de cette Coupe du monde, on a vu les équipes africaines montrer énormément de qualités mais comme je vous l'ai dit, le football de haut niveau c'est les détails, c'est la rigueur sur le terrain et en dehors du terrain. Nous devrons continuer à progresser là-dessus.

Je pense qu'à travers cette Coupe du monde, l'équipe va continuer à murir, et puis les échéances qui vont arriver, vont nous permettre de consolider les acquis de cette coupe du monde», souligne-t-il, ajoutant que son équipe devrait progresser sur certains aspects qu'il a cité : «Il faut progresser à tous les niveaux.

Je pense que sur les détails comme les pieds arrêtés, être beaucoup plus attentifs et surtout être capables de faire la différence dans nos temps forts.

Quand l'adversaire a été capable de marquer ce but là, on est capable aussi d'être plus solide. Quand on est devant, il faut se battre pour garder le résultat, consolider un résultat mais aussi à un moment donné marquer ce but qui pouvait nous permettre de passer un cap», fait-il remarquer.

Interpellé sur la possibiité de victoire en cas de qualification en 2019, Aliou Cissé répond : «C'est sûr et certain que la Can 2019 sera un moment très important pour le football sénégalais.

Nous avons à cœur d'aller là-bas pour faire la meilleure compétition. Je reste persuadé que cette CAN 2019 sera vraiment une Can très disputée parce que tous les gros y seront et le Sénégal compte faire une bonne compétition», se projette-t-il

Donnant son avis sur les équipes africaines au Mondial 2018, Aliou Cissé est d'avis que l'écart s'est beaucoup réduit parceque les «soi-disant petites équipes ont progressé et travaillent de la même façon que les grandes équipes.

Mais, avoir seulement de la qualité ne suffit pas, il faut d'autres valeurs que ce soit sur le plan mental ou encore de l'état d'esprit», confit-il.