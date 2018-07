Mali: La BDM-SA lance « mCauris »

Les Aiglons du Mali se sont qualifiés à l'aise pour la CAN Total U-20 en s'imposant largement face aux… Plus »

Le ministre Arouna Modibo Touré Touré a pour sa part salué la dynamique de l'évolution technologique. Ce, à travers cette initiative en faveur de la transformation de l'écosystème du numérique du Mali. Pour lui, le mobile money et le milieu bancaire sont complémentaires et non concurrents comme l'illustre à dessein mCauris.

Pour bénéficier de cette offre, le client doit avoir un compte Orange-money et un compte BDM et se rendre dans une agence de la banque muni du téléphone portable pour souscrire aux formalités d'inscription. 28 points de ventes seront donc mis en place pour la digitalisation des payements au service des populations maliennes.

Ils peuvent transférer de l'argent à partir de son compte OMY vers un compte bancaire, consulter le solde et de le recevoir en temps réel par SMS et surtout de consulter les dernières transactions de son compte sans oublier les payements des factures à distances.

Etaient présents, le Directeur général de la banque de développement du Mali (BDM-SA), Bréhima Amadou Haïdara et le directeur général finances mobiles Mali (OFMM), Sow Rouguiatou Ba, du représentant du département des finances et des agents des deux structures.

C'est une nouvelle offre dénommée « mCauris » qui permet le transfert entre le compte Orange money et BDM. Le lancement s'est déroulé jeudi dernier à Bamako, sous la présidence du ministre de l'Économie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré.

