Sénégal: Passeports diplomatiques sénégalais - Un sésame en constante perte de vitesse

Il peut toutefois être prorogé. Normalement, seuls les membres du gouvernement, les membres des institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique social et environnemental (Cese), les magistrats et les fonctionnaires sénégalais en service dans les organisations internationales doivent en disposer.

D'ailleurs, le chef de l'Etat, Macky Sall, à son accession à la magistrature suprême, avait décidé d'en organiser la délivrance. Malheureusement, le mal persiste toujours parce que n'importe qui peut en disposer et à n'importe quelle fin, y compris des non Sénégalais.

Afin de remédier à cette situation, les autorités américaines ont invité leurs homologues sénégalais à être plus attentives et vigilantes dans la délivrance de ces documents prestigieux de voyage.

Après des études menées par les services autorisés, sur instruction du département d'État américain, il est établi que certains proches de ces compatriotes vivant au pays de l'Oncle Sam et détenteurs de passeport diplomatique ne payaient pas les consultations et les soins dont ils bénéficiaient.

Le passeport diplomatique sénégalais est en train de perdre de sa valeur et ne cesse d'être remis en cause à l'étranger. La toute dernière inquiétude est venue de l'Union européenne qui s'apprêtait à prendre une décision pour que tous les détenteurs de ce titre prestigieux de voyage, disposent au préalable de visas avant de franchir l'espace Schengen. Les nombreux non ayant droits détenteurs de ce type de passeport, jadis réservé à une élite, est passé par là.

