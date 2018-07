Sénégal: Tournée «Dream Sénégal» - Faire du rap un levier de développement

Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

Au programme de la tournée «Dream Sénégal», il est prévu des caravanes, des concerts et des soirées. Ziko et son équipe seront ainsi en visite ce mardi 24 juillet au Théâtre national Daniel Sorano dans le cadre de l'évènement.

Selon lui, «l'objectif principal est d'apporter une contribution au développement de notre pays via la culture, mon métier, en faisant un plaidoyer en faveur de la nécessité pour que les populations adhèrent aux élans de progrès et de société en vue de mieux assouplir les leviers qui nous conduisent vers le mieux être social».

C'est samedi dernier 21 juillet à la Place du Souvenir que la première édition de la tournée «Dream Sénégal» a démarré. Organisée par le rappeur Alseyni Baldé alias Ziko, la tournée qui sillonnera plusieurs régions du pays et de la sous-région comme la Gambie et la Guinée, prendra fin le 30 décembre prochain.

