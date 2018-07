Algérie: Sud et Hauts plateaux - "Les mesures incitatives de l'État permettront d'attirer les investissements"

SAIDA - Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, a souligné, mardi à Saida, que "les mesures incitatives mises en place par l'État au titre du programme du président de la République, permettront aux wilayas du Sud et des Hauts plateaux d'attirer les investissements et de les accompagner".

Lors de sa visite de l'usine de montage de véhicules de marque "Suzuki", Nouredine Bedoui a déclaré que les grandes mesures incitatives mises en place par l'État au titre du programme du Président Abdelaziz Bouteflika permettront aux wilayas du Sud et des Hauts plateaux d'impulser une dynamique d'investissement économique et industrielle. Le ministre a rappelé que l'investisseur en Algérie peut s'installer dans toutes les régions du pays et a le droit de s'informer sur les mesures incitatives et les spécificités de la région ciblée.

« Dans ces régions, les ressources humaines existent et les portes de l'Algérie sont ouvertes devant les capacités d'investissement pouvant créer une dynamique économique et industrielle et générer des emplois au profit des jeunes de ces régions. »

Il est attendu que l'usine de montage de véhicules de marque "Suzuki", inscrite au titre de l'investissement privé, puisse générer 500 postes d'emploi. Elle entrera en production durant l'année en cours avec un premier taux d'intégration de l'ordre de 12% pour atteindre les 60% en 2023 selon les explications fournies dans ce cadre. En visitant l'unité de production du lait et de ses dérivés "El Manbaa" , relevant du groupe public "Giplait" de Saïda, le ministre a insisté sur la nécessité d'"orienter le soutien de l'État en faveur des producteurs du lait pour à garantir la sécurité alimentaire".

« Il est impensable que sur un total de 441 producteur de lait dans la wilaya de Saïda, le nombre de fournisseurs de l'unité de production du lait et ses dérivés ne dépasse pas les 30 producteurs. Il faut combler ce déficit pour assurer la sécurité alimentaire. »

Nouredine Bedoui a procédé également à l'inauguration d'une piscine semi-olympique au complexe sportif "13 avril 1958" comme il a posé la première pierre du projet d'extension de l'hôtel des eaux thermales du village de Hammam Rabi, dans la commune de Khaled. Sur place, il a présidé une cérémonie de signature d'une convention entre la direction de l'action sociale et 5 communes enclavées de la wilaya qui s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec les couches nécessiteuses et défavorisées.

Par ailleurs, un acte de concession a été remis à la Fédération algérienne de football (FAF) pour la construction d'un centre régional de préparation des équipes nationales sur une surface de 12 hectares.