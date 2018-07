Algérie: Les membres de la mission algérienne du hadj " exhortés à l'abnégation dans leur travail au service des hadjis"

Les 800 membres de la mission algérienne de hadj représentent, a ajouté M. Azzouza, les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, des Travaux Publics, des Affaires Religieuses, de la Communication et du tourisme ainsi que de la protection civile et de l'ONHO.

Les membres de la mission algérienne du hadj se répartiront sur les centres de Médine, Mecque et Djedda outre les membres relevant des agences de voyages, a-t-il dit, soulignant qu'une délégation de 30 membres s'est récemment dirigée vers les lieux saints de l'islam pour réceptionner les médicaments au niveau des centres médicaux et obtenir les autorisations pour les membres de la mission algérienne de hadj.

ALGER- Le directeur général de l'Office national du hadj et Omra (ONHO), Youcef Azzouza, a exhorté mardi à Alger les membres de la mission algérienne du hadj à faire preuve "d'abnégation et de loyauté dans leur travail au service des hadjis".

