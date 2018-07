Afrique du Nord: Agressions israéliennes contre les Palestiniens - Le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme tire la sonnette d'alarme

Enumérant les causes d'une précarité "entièrement évitable", due particulièrement au blocus israélien imposé depuis onze ans sur Ghaza, le responsable cite le taux de chômage très élevé, la pauvreté, des infrastructures en ruine, et une dépendance accrue de l'aide alimentaire et humanitaire.

"L'usage indiscriminé et disproportionné de la force qui provoque des morts et des blessés dans la population civile est interdit par le droit humanitaire international", a rappelé le haut responsable.

Le responsable onusien est revenu sur les derniers développements en Palestine, où nombre de palestiniens civiles ont été tués et plusieurs autres ont été blessés suite aux multiples agressions de l'occupant israélien dont des frappes aériennes et des tirs de missiles, outre les arrestations "arbitraires" continues.

NEW YORK (Nations unies) - Le Haut-Commissaire aux droits de l'Homme, a tiré lundi la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation humanitaire dans les Territoires palestiniens occupés suite au blocus de l'occupant israélien qui perdure depuis onze années, et pouvant constituer une menace dans la région.

