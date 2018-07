Algérie: Habitat - "Le programme présidentiel se concrétise sur le terrain"

Sur le même site, le ministre a rencontré des citoyens qui ont demandé des aides pour la réfection de leurs maisons et immeubles. Noureddine Bedoui leur a assuré qu'ils doivent s'organiser dans un cadre associatif pour que l'État puisse les aider à résoudre leurs problèmes dont l'éclairage public et la réparation des étanchéités. "Il y aura la contribution de l'État mais également celle des citoyens concernés", a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a évoqué "l'important" programme d'habitat de 2.200 logements de type LPL qui sera attribué dans la wilaya de Saida, au début des mois d'août et novembre prochains ainsi qu'au début de l'année prochaine. Le ministre a exhorté les autorités concernées à réserver des assiettes au sein des groupements d'habitat à l'investissement privé pour la réalisation de structures sportives, de centres commerciaux et autres structures d'accompagnement afin de donner une nouvelle dynamique à ces cités et créer des emplois.

« Les projets d'habitat, lancés à travers tout le pays et pour lesquels l'État a mobilisé tous les moyens, connaissent un rythme de réalisation avancé et seront livrés dans les délais impartis. »

