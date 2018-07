Sénégal: Matar Séne «Rock Mbalakh» - «Eumeu Séne est favori devant Bombardier»

Ancien Champion d'Afrique, Matar Sène alias Rock Mbalakh voit Eumeu Séne sortir victorieux du combat «royal» qui l'opposera ce samedi 28 juillet, à Serigne Dia «Bombardier».

Dans l'analyse, qu'il en fait, le chef de file de l'écurie Pencum Ndakarou fait fi du statut du détenteur du titre de Roi des arènes pour mettre en balance la trajectoire des deux lutteurs mais surtout des atouts techniques que le leader de l'écurie Tay Shinger met toujours en avant face à des adversaires appartenant à la catégorie des Lourds.

Matar Séne alias Rock Mbalakh n'a pas hésité pas à donner Eumeu Séne favori du combat royal qui va l'opposer à Bombardier le 28 juillet prochain. L'ancien champion d'Afrique et non moins partenaire du leader de Tay Shinger en équipe nationale de lutte reste formel : «Si j'avais à choisir un favori dans cette confrontation, je le donnerai à Eumeu Séne.

Il est favori devant Bombardier. Il faut bien regarder le parcours des deux lutteurs. Je pense qu'Eumeu Séne est un lutteur qui, certes, ne s'est jamais montré très fort avec les poids légers, mais, il l'est avec les Lourds.

Si vous voyez sa trajectoire et ses combats face à des lutteurs comme Balla Gaye 2, Souleye Dop ou d'autres qu'il a eu à terrasser, je peux le désigner comme favori. Nombre d'oservateurs pensent que Bombardier est plus athlétique et plus puissant mais ce n'est pas si évident», relève ce lutteur qui fait partie de l'un des meilleurs techniciens de sa génération.

«Il ne faut pas se baser aussi sur le fait que c'est Bombardier qui détient la couronne de Roi des arènes. La question ne se trouve pas là. Les trajectoires empruntées par les deux protagonistes ne sont pas les mêmes. Je connais bien le lutteur et ses qualités», ajoute-t-il.

Poursuivant son analyse, Rock Mbalakh note : «Quand on évoque la bagarre, on a tendance à penser qu'elle va largement profiter à Bombardier. Mais là aussi, je peux voux dire que s'il y a bagarre dans ce combat, on peut s'attendre à une humiliation et ce sera encore au détriment de Bombardier», affirme-t-il

L'ancien lieutenant de Tapha Guèye au sein de l'écurie Fass n'est certainement pas loin de penser que le scénario qui a prévalu en 2006, avec au bout la surprenante victoire de Baboye sur le Géant de la Petite Cote au stade Maniang Soumaré, va se reproduire une nouvelle fois.

«C'est une possibilité de revivre le même scénario. On peut même s'attendre au pire. Je réitère mes propos en donnant Eumeu Sène favori si je me base sur mon expérience et en rapport avec ce que j'ai appris dans la lutte, j'ajoute que celui qui est distrait ne verra pas la chute parce qu'elle risque d'être rapide», a-t-il confié.