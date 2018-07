Algérie: Début des épreuves du championnat d'Algérie de calcul mental

Cette manifestation, première du genre, qui se déroule sous le Haut patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est organisée par le Forum national des générations contemporaines en coordination avec la Fondation des amis de la vie spécialisée dans la formation et l'entrainement des enfants, a indiqué à l'APS le vice président de la commission de l'information et de la communication Cherif Tsamda, ajoutant que les résultats de la compétition seront annoncés le jour même par une commission composée de 200 correcteurs et surveillants.

Calcul mental/Championnat d'Algérie: plus de 2000 enfants à Alger opérations de calcul et pour finir avec un autre examen sans utiliser l'abacus comportant également 20 opérations de calcul.

