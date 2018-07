Togo: Logique de rationalisation

Nathaniel Olympio : « Je vous appelle à œuvrer auprès de vos plus hautes autorités,… Plus »

Dans quelques jours se retrouveront dans le même lieu les participants au sommet conjoint Cedeao-Ceeac et à celui de la Cedeao, soit une vingtaine de chefs d'Etat et les nombreuses délégations.

La tente a déjà accueilli le sommet de l'AGOA l'année dernière et plus récemment les réunions ministérielles ACP-UE.

La tente et son complexe sont situés juste à côté de l'hôtel The Adress - 2 février, où logent les délégations officielles. L'accès est sécurisé et le périmètre facile à contrôler.

Beaucoup plus économique que n'importe quel bâtiment en dur même si l'espérance de vie de cette vaste tente est évidemment plus courte.

