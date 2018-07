Sénégal: Festival Afropolitain nomade - Dakar, capitale des arts numériques

Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

Il faut rappeler que depuis 5 ans, le «Festival Afropolitain Nomade» sillonne l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord pour diffuser des messages de paix et d'union. Ainsi, après une première édition au Cameroun en 2012, une deuxième au Gabon en 2015, le festival s'est déporté en 2016 pendant 5 jours à Cotonou, à Pointe-Noire au Congo en 2017.

Axé sur le thème «La musique et les arts numériques», l'évènement culturel se veut un lieu de rencontre pour des artistes internationaux qui feront de Dakar la capitale de la musique, des arts visuels et du numérique. Pour la chanteuse camerounaise, Valérie Kanga, le festival qui est né au Cameroun devra permettre de valoriser la mobilité des artistes.

Dans le cadre de l'organisation de la 5ème édition du «Festival Afropolitain nomade», les initiateurs dont l'artiste Alibéta, le directeur artistique Freddy Massamba et la chanteuse Valérie Kanga ont rencontré la presse hier, lundi 23 juillet à la mairie de Dakar. L'évènementqui fait le tour des capitales francophones d'Afrique, a débuté hier, à Dakar et se terminera le 28 juillet prochain.

