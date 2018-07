Sénégal: 6eme plan d'action du Siens - La bataille continue avec la Cnts/Fc

Ahmad Ahmad : Nous allons tracer une feuille de route cohérente et crédible pour franchir le cap Plus »

La Cnts/Fc pense qu'il est plus qu'urgent de « convoquer la plénière qui permettra au gouvernement de traiter adéquatement les questions soulevées par les inspecteurs de l'enseignement à travers la plate-forme revendicative du Siens ». Et de conclure :

Le Siens s'insurge contre le « statu quo savamment orchestré et entretenu par les pouvoirs publics qui a fini de faire tomber les masques et révéler le vaste complot ourdi contre les membres des corps de contrôle ».

Pendant la période du 30 juillet au samedi 04 août 2018, ils ont aussi prévu de dérouler une grève totale sur toute la semaine, notamment dans les inspections d'académie et dans les inspections d'éducation et de formation.

