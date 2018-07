Afrique: CAN Total U-20 - Ce sera sans la Zambie

Plus qu'un nom et on connaîtra la liste des sept qualifiés pour la CAN Total U-20 dont la phase finale se déroulera au Niger en 2019. Ont validé leur passeport pour Niamey, le Nigeria, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et une surprenante équipe du Burundi qui a terrassé la Zambie, tenante du titre.

Trois buts à zéro. Au stade Urugundo de Ngozi, les jeunes Intamba ont servi la leçon à des adversaires un peu trop sûrs d'eux-mêmes et qui pensaient sans doute que leur notoriété et leur succès au match aller (1-0) étaient des armes suffisantes pour passer. Ils ont probablement subi la plus grosse déconvenue de leur jeune carrière. Les protégés de Joslin Bipfubusa ont joint le panache à la qualification qui va rappeler de bons souvenirs aux anciens. Le Burundi fut, en effet finaliste, malheureux certes contre le Cameroun, de la 3e édition de l'épreuve disputée en 1995 au Nigeria.

Au total les Burundais auront joué six matches, gagné quatre, perdu un et fait une fois un nul. Ils sont les seuls de tous les qualifiés à être passés par le premier tour réservé aux équipes présumées les plus faibles.

Les six autres équipes sont loin d'être des inconnues. Le Burkina Faso sans être un habitué des rendez-vous juniors a, dans le passé, montré de belles vertus dans les compétitions de jeunes. L'Afrique du Sud reviendra pour la huitième fois en phase finale. Le Sénégal connaîtra à sa troisième phase finale d'affilée avec l'espoir cette fois de monter sur la plus haute marche de podium, après deux finales perdues face au Nigeria puis à la Zambie.

Le Mali est d'une fidélité absolue puisqu'il prendra part pour la 12e fois à la compétition, sans jamais curieusement disputer la moindre finale. Sa qualification est d'autant plus méritoire que les compétitions officielles, dans le pays, sont bloquées depuis plusieurs mois.

Le Nigeria est le pays qui compte le plus grand nombre de succès dans l'épreuve, avec l'Egypte et le Ghana, ayant été couronné à trois reprises (2005, 2011 et 2015). L'équipe prendra encore place au premier rang des favoris.

Le dernier qualifié sera connu le 10 août. Après plusieurs reports, la CAF a accordé un ultime délai à l'équipe du Ghana. Le Ghana recevra le Bénin le 4 août et le match retour aura lieu le 10 août à Cotonou.

Résultats du dernier tour

Mauritanie - Nigeria 1-1 0-5

Burkina Faso - Gabon 3-1 1-0

Zambie - Burundi 1-0 0-3

Cameroun - Mali 1-1 0-3

Afrique du Sud - Malawi 0-0 2-0

Congo - Sénégal 2-2 1-4

Ghana - Bénin (4 et 10 août)