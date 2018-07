Afrique: QUALIFICATIONS CAN U-20 - Le Mali sans trembler

Les Aiglons du Mali se sont qualifiés à l'aise pour la CAN Total U-20 en s'imposant largement face aux Lionceaux du Cameroun. Les protégés de Mamoutou Kané ont frappé trois fois par Hadji Dramé (28'), El Bilal Touré (58' sur pénalty) et Mohamed Camara (78') sans encaisser le moindre but.

Le score est sans doute un peu trompeur. Les Camerounais n'ont pas été archi-dominés comme peut l'indiquer le nombre de corners, douze pour eux contre seulement deux aux Maliens. Mais il y avait sans doute plus de désir chez les Aiglons.

Réactions

Ousmane Christophe (entraîneur du Cameroun)

"C'est difficile de faire une analyse. Une rencontre pas facile. Nous avons joué notre jeu avec beaucoup de volonté. Mais il faut reconnaître que le Mali était fort.

Je ne veux pointer la responsabilité de qui que ce soit mais si on regarde le match dans l'ensemble, nous avons fait de notre mieux avec une bonne première période malgré tout. En seconde période, ils ont marqué sur pénalty et tout était difficile, même s'ils n'ont pas généré beaucoup de corners. Je leur souhaite bonne route pour la suite".

Mamoutou Kané (entraîneur du Mali)

"Je félicite l'équipe pour avoir honorer son rang. Nous avons opté pour une tactique et l'équipe a bien joué, surtout en seconde période. En première période, nous avons été davantage coupés en deux et l'adversaire nous surprenait en contre. Nous sommes d'avoir tenu nos engagements. Hélas nous n'avons pas de compétition officielle dans notre pays depuis de longs mois, c'est un gros souci".

Clément B. Kanouté (capitaine du Mali)

"Je suis très heureux. Toute l'équipe a fourni de gros efforts. On a bossé très dur et je pense que la qualification est méritée. C'était une vraie rencontre après le match aller. Les deux équipes étaient présentes ce soir et ont offert un beau spectacle au public. Tout le groupe a fourni les efforts nécessaires pour cette qualification et on très contents d'avoir atteint notre objectif ".