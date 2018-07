Angola: La municipalité de Luacano aura cinq nouveaux médecins

Luacano — La municipalité de Luacano, province de Moxico, aura cinq nouveaux médecins de différentes spécialités avec l'appel d'offres public pour combler la pénurie de cadres que le secteur de la santé enregistre dans la région.

La garantie a été donnée dimanche par le gouverneur de la province, Gonçalves Muandumba, lors d'une visite à l'hôpital municipal, qui manque également d'infirmiers, de personnel administratif, ainsi que de médicaments et d'infrastructures décentes.

Il a noté que les médicaments existants, en raison de leur petite quantité, ne profitaient qu'aux patients hospitalisés, promettant de déployer des efforts pour minimiser le problème.

Selon la directrice du bureau de santé local, Domingas Caluiji, dans cette région, il y a sept postes de santé, trois centres et un hôpital, employant 68 techniciens, 31 infirmiers (moyens et de base) et deux médecins généralistes.

Elle a pointé le paludisme, les maladies diarrhéiques et respiratoires aiguës, ainsi que l'hypertension artérielle comme les pathologies les plus fréquentes.

En ce qui concerne l'appel d'offres pour la santé publique, qui n'est toujours pas date, la province de Moxico a reçu 86 offres d'emploi pour des médecins de diverses spécialités, 27 infirmiers, 17 techniciens de diagnostic et 10 pour le personnel de soutien hospitalier.

Actuellement, la province compte 144 unités hospitalières avec 979 infirmiers (supérieur, intermédiaire et de base) et 76 médecins entre nationaux et étrangers.