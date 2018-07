Angola: L'Exécutif considère comme légitime la défense de meilleures conditions de travail

Luanda — Le Gouvernement angolais estime légitime de défendre de meilleures conditions de travail et salariales, en contrepartie d'un meilleur service au public, a déclaré mardi à Luanda le vice-président de la République, Bornito de Sousa.

Selon Bornito de Sousa, l'intention de l'Exécutif est également d'accroître la capacité des travailleurs à soutenir et à renforcer leur dignité matérielle et de leurs familles.

Représentant le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, le vice-président dirige la réunion de travail du bureau de l'Exécutif avec les représentants des organisations syndicales, pour diagnostiquer les principaux problèmes pouvant mener à des manifestations, identifier les mesures pour y remédier, informer les partenaires sur les actions en cours pour améliorer l'environnement socio-économique et la qualité de vie de la population.

Le vice-président a réitéré que l'Exécutif, dans son programme de gouvernance 2017-2022, prévoit d'améliorer la qualité des services publics et le développement professionnel du personnel à travers la mise en œuvre des programmes inclus dans le Plan de développement national.

Il a également ajouté que des mesures seront prises pour valoriser davantage les rémunérations des formations techniques et professionnelles, en particulier pour les non universitaires.

Cette mesure, a dit Bornito de Sousa, contrecarrera la pratique actuelle qui favorise la course, par tous les moyens, par la recherche de postes de direction et de leadership et de diplômes universitaires qui ne correspondent pas toujours aux connaissances ou capacités réelles et valences de leurs titulaires.

D'autre part, il a signalé que le contexte économique et social mondial des quatre dernières années, et en particulier la chute du prix du pétrole, principale source de ressources de l'économie nationale, a placé l'Angola dans une situation de crise économique et financière.

Selon Bornito de Sousa, la situation de crise causée par la baisse du prix du pétrole a contribué dans une large mesure à assurer certaines des aspirations légitimes des travailleurs, tant dans le secteur administratif que commercial et privé.

Il a indiqué que la crise économique qui sévit dans le pays, a entraîné par le passé des contraintes telles que le gel de l'augmentation et du réajustement des rémunérations des fonctionnaires et du personnel administratif, a limité de nouveaux recrutements et la promotion du personnel déjà en service, ainsi que la stabilité de la relation de travail et la création de nouveaux emplois.

Bornito de Sousa a appelé les partenaires sociaux du gouvernement à ne pas être indifférents et à s'opposer à tous les efforts de l'Exécutif qui apportent plusieurs avantages, notamment l'épargne et une meilleure allocation des ressources jusque-là indûment versées et la réduction ou l'élimination du non-respect de la législation relative à la gestion et au traitement des salaires.

Il a noté que l'Exécutif continuera à stimuler le dialogue social, et dans ce domaine, il reprendra les réunions ordinaires du Conseil national pour le dialogue social et approuvera les règlements spécifiques pour les conseils provinciaux et municipaux de consultation sociale.

La réunion de l'Exécutif avec les représentants des organisations syndicales vise également à jeter les bases de l'amélioration du dialogue et de la consultation permanente avec les partenaires sociaux.