Angola: Les grands-parents considérés comme des figures incontournables de la société

Luanda — Le sociologue António Tona André Ndongo a considéré les grands-parents comme des figures incontournables et des références sociales pour le pays.

Se confiant à l'Angop, à l'occasion de la Journée mondiale des grands-parents, qui se célèbre le 26 de ce mois, le sociologue a souligné que, pour être des figures incontournables, il s'avère nécessaire de les préserver et de leur garantir des moments dignes pour des faits réalisés par le passé fait en faveur de la famille et de la société.

Il a indiqué que les grands-parents, et les personnes âgées en général, sont des personnes aux multiples facettes et des agents socialisateurs, qui favorisent la cohésion sociale et inculquent de nouvelles valeurs aux générations à venir.

Selon lui, ces figures ont des héritages importants, diffusent les valeurs, le respect et les mœurs et les coutumes liées la culture angolaise, qui devraient être protégés et perpétués par des petits-enfants, des familles et la société.

Le sociologique indique encore que les anciens peuvent être considérés comme une bibliothèque vivante, ou un réservoir plein d'expériences accumulées, qui transmettent aux nouvelles générations des directives et des conseils, particulièrement à cette ère de mondialisation et de nouvelles technologies de l'information.