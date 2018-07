Angola: Le Soudan veut établir un échange culturel avec le pays

L'Angola et le Soudan, le troisième plus grand pays d'Afrique, coopèrent dans des forums internationaux, notamment la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), où le pays baigné par la Mer Rouge exercera, en 2019, la présidence tournante de l'organisation.

L'Angola et le Soudan, selon la ministre, peuvent profiter des forums internationaux, à notamment l'UNESCO, les ACP et l'Union africaine, pour coordonner les idées de coopération culturelle future dans les domaines identifiés comme prioritaires.

A son tour, la ministre Carolina Cerqueira a souligné comme secteurs prioritaires pour de futures actions d'échange culturel dans les domaines de la conservation et valorisation du patrimoine national et mondial, de la promotion de la politique de la lecture et du livre et des arts.

Le diplomate a exprimé son intention lors d'une audience avec la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, qui a considéré comme essentiel un pont entre les deux Etats pour la promotion et la diffusion de la culture de l'Angola et du Soudan.

Luanda — L'ambassadeur soudanais Khalid Mohamed Farah a exprimé mardi, à Luanda, l'importance d'établir un protocole culturel entre les ministères de la Culture de l'Angola et de son pays, afin de contribuer à l'échange d'expériences et dans les différents domaines culturels.

