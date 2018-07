Congo-Kinshasa: L'épidémie d'Ebola terminée, les efforts doivent continuer pour éliminer d'autres maladies (OMS)

« Avec cette riposte efficace au virus Ebola, le gouvernement et les partenaires devraient se sentir plus confiants dans leur possibilité de vaincre aussi les autres grandes épidémies touchant le pays comme le choléra et la poliomyélite », a déclaré le chef de l'OMS. « Nous devons continuer de travailler ensemble en investissant dans le renforcement de la préparation et de l'accès aux soins pour les plus vulnérables ».

L'OMS a toutefois exhorté la RDC et ses partenaires à étendre ce succès à la lutte contre d'autres maladies présentes dans le pays. Le Dr Tedros a ainsi demandé instamment au gouvernement congolais et à la communauté internationale de profiter de l'élan positif généré par l'endiguement rapide de cette flambée d'Ebola.

Des dizaines d'experts en provenance de Guinée ont ainsi passé des semaines en RDC à diriger les efforts de la vaccination contre Ebola et à transférer leur savoir. Un partage d'expérience et de compétences qui permettra à la RDC de monter une riposte efficace à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, selon la responsable de l'OMS pour l'Afrique.

« L'OMS a agi avec rapidité et efficacité », s'est félicitée la Dr Matshidiso Moeti la Directrice régionale pour l'Afrique à l'OMS qui était aux côtés du Dr. Tedros a Kinshasa. « Nous avons également démontré les énormes capacités de la Région africaine. Plus des trois quarts des 360 personnes déployées pour la riposte venaient de la Région elle-même », a-t-elle précisé.

Contrairement aux précédentes flambées d'Ebola en RDC, la dernière épidémie a touché quatre endroits distincts du pays, dont un centre urbain ayant des liaisons fluviales avec la capitale et les pays voisins, ainsi que des villages isolés dans la forêt tropicale. Les inquiétudes étaient grandes face à la possibilité de propagation de la maladie à d'autres régions de la RDC et aux pays voisins.

