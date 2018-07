Mali: Celtic Glasgow - Moussa Dembélé absent trois semaines

Les Aiglons du Mali se sont qualifiés à l'aise pour la CAN Total U-20 en s'imposant largement face aux… Plus »

Mais malheureusement, Moussa Dembélé a été blessé au cours de cette rencontre. Touché à une le buteur franco-malien va être absent durant les deux ou trois prochaines semaines comme indiqué par son entraîneur, Brendan Rangers. «C'est dommage car il avait l'air très bien au cours de la pré-saison, mais il sera de retour en forme dans les prochaines semaines, a assuré Rodgers. Il est avec l'équipe médicale actuellement et j'espère qu'au cours des deux prochaines semaines, il sera de retour et prêt à travailler.»

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Moussa Dembélé a parfaitement aidé le Celtic lors du match retour du premier tour des qualifications pour la Ligue des champions. Porté par son buteur français, le club écossais l'a emporté mercredi dernier contre les Arméniens d'Alashkert (3-0) et s'est qualifié sans trembler.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.