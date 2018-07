Afrique: FIFA The Best - Salah nominé, Mané et Neymar out

Les 10 nommés pour le titre FIFA The Best :

En revanche, on note l'absence de Sadio Mané qui également a fait une bonne saison avec les Reds, sans oublier Neymar, blessé en fin de saison et n'a pas fait une grande Coupe du Monde 2018.

Mohamed Salah rentre dans un groupe où se trouvent des grands joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ainsi que des champions du monde français Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane.

La FIFA a dévoilé la liste des 10 meilleurs joueurs pour le trophée ' The Best' qui sera remis lors d'une cérémonie le 24 septembre prochain à Londres. Une liste dans laquelle figure, l'Egyptien Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool a été meilleur joueur de la Premier League et meilleur africain de l'année.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.