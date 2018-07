Maroc: L'accord de pêche entre le Maroc et l'UE paraphé à Rabat

Selon le chef de la diplomatie marocaine, le renouvellement de l'accord de pêche inclut le Sahara occidental et Rabat précise que le texte signé doit permettre d'« optimiser les retombées et les bénéfices pour les populations locales des zones concernées ». Le Front Polisario n'a pas encore réagi à la signature de cet accord.

Le nouvel accord permet aux navires de l'Union européenne d'accéder à la « zone de pêche marocaine », en échange d'une contribution économique, qui « passe à plus de 52 millions d'euros par an, soit une augmentation de 30% ».

Le Maroc et l'Union européenne (UE) ont paraphé ce mardi 24 juillet à Rabat leur nouvel accord de pêche. C'est l'aboutissement de trois mois de négociations. Mais pour être appliqué, le texte doit encore être approuvé par les Parlements européen et marocain.

