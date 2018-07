Congo-Kinshasa: Présidentielle 2018 - Moïse Moni Della confirme le retour imminent de Moïse Katumbi

Le président de Conservateurs de la nature et démocrates (Conadé) a indiqué que l'ex-gouverneur du Katanga est déterminé à venir mettre son expérience et son expertise au service du pays tout entier.

Après la déclaration de l'opposition réunie le 23 juillet, à la paroisse Notre-Dame-de-Fatima à Gombe, le président national du parti Conadé) a fixé l'opinion sur les enjeux politiques de l'heure. Il a notamment assuré le peuple congolais sur le retour effectif et imminent du candidat déclaré à l'élection présidentielle du 23 décembre, Moïse Katumbi Chapwe.

« Moïse Katumbi incarne l'espoir pour notre pays, la RDC, et il est la clé de voûte pour l'émergence effective de toute la nation. En outre, il n'a aucune condamnation qui le soumettrait à l'emprisonnement. Il est certain qu'il a toute la population derrière lui et même que la prison de Makala ne saurait le contenir », a soutenu Moïse Moni Della.

Le président de Conadé a saisi l'occasion pour lancer un appel à la mobilisation générale de tous les Congolais « pour barrer la route à la dictature qui tend à s'installer dans le pays ». Battant le rappel des troupes, il a exhorté l'opinion congolaise en général et kinoise en particulier à se constituer en un seul homme et à se préparer pour l'accueil de celui qu'il pense venir redonner le sourire aux millions des Congolais et les revaloriser.

Le cardinal Monsengwo peut faire le consensus

Réagissant sur la pétition initiée pour la candidature du cardinal Laurent Monsengwo Pasinya à la présidence de la République, Moïse Moni Della a affirmé : « Nous avons notre candidat, Katumbi, mais Monsengwo peut faire le consensus, il est tout sauf un médiocre ».

Ce membre de la plate-forme Ensemble pour le Changement qui soutient la candidature de Moïse Katumbi a, par ailleurs, reconnu le caractère fédérateur du cardinal ainsi que de sa candidature. Mais Moïse Moni Della doute encore de la volonté du prince de l'Église catholique à accepter cette proposition. « Nous, nous avons notre candidat, Moïse Katumbi. Le cardinal, lui, n'est pas non plus n'importe qui. Mais est-ce qu'il va accepter cette proposition ? », s'est-il demandé, en soulignant son estime pour la personne du cardinal qu'il a rencontré à Brazzaville pendantqu'il était encore jeune. Il a indiqué avoir eu, à cette occasion, un entretien en aparté avec lui au salon présidentiel du président Denis Sassou N'Guesso.

Honoré pour son combat

Auparavant, Moïse Moni Della Idi a été, le 22 juillet, parmi les nominés du Prix d'excellence et de constance dans le secteur politique, au cours d'une soirée organisée dans la commune de Lingwala, à Kinshasa. L'association Maxi agence avait décerné ce prix au président de Conadé qu'elle a reconnu comme un des fils politiques du feu président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Moïse Moni Della, note-t-on, a collaboré et lutté pendant plusieurs années aux côtés de celui que les Congolais qualifient de père de leur démocratie. Pour honorer ce personnage qui constitue son modèle dans la politique, le président de Conadé a dédié ce prix de constance et de loyauté à Étienne Tshisekedi.