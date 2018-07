Angola: Les représentants syndicaux qualifient de fructueuse la rencontre avec l'Exécutif

Luanda — Les représentants des organisations syndicales ont considéré mardi à Luanda comme fructueuse la rencontre avec les membres de l'Exécutif pour trouver des solutions afin d'améliorer l'environnement social et la qualité de vie des travailleurs.

La réunion présidée par le vice-président, Bornito de Sousa, visait à diagnostiquer les principaux problèmes susceptibles de générer des manifestations de grève, identifier des mesures pour traiter ces problèmes, informer les partenaires sociaux sur les efforts en cours pour améliorer l'environnement socio-économique et la qualité de vie des populations.

S'adressant à la presse, Lázaro Bijola, du Syndicat de la Justice, a qualifié la réunion de "réussie", car tous les syndicalistes ont présenté leurs points de vue sur les revendications des partenaires sociaux de l'Etat.

Il s'est dit préoccupé par le manque de conditions de travail, la valorisation des bureaux de justice et la projection dans la carrière, qui provoquent un certain mécontentement au niveau de la classe.

Adriano Manuel, président du Syndicat des médecins d'Angola, a considéré la réunion comme fructueuse, car elle a permis aux syndicalistes d'aborder les principales préoccupations.

Dans le secteur de la santé, les aspects liés à la situation réelle, principalement les conditions de travail dans les unités hospitalières, ont été abordés.

Pour sa part, le vice-président de la Fédération du Syndicat de l'éducation, Adriano Santos, a félicité le Gouvernement pour cette ouverture du dialogue, défendant sa continuité.

"Nous présentons certaines préoccupations concernant le statut de rémunération, appelant de l'appliqué dans la pratique", a-t-il souligné.

Dans le même cadre, Cândido Teixeira, du Syndicat des journalistes, a présenté des propositions relatives à la question urgente des carrières dans les sociétés de médias publiques.

Une autre suggestion, présentée par Cândido Teixeira, concerne l'autorisation accordée par l'État aux sociétés publiques de médias de transférer 10% de leurs recettes publicitaires à un fonds de pension des journalistes.

Pour la leader du Syndicat national des professeurs (SINPROF), Hermínia do Nascimento, la réunion a été bénéfique parce qu'elle a permis d'entendre, de l'Exécutif, le cadre de la situation financière que connaît le pays.

Il a dit que le SINPROF a recommandé à l'Exécutif de procéder à un nouvel enregistrement biologique, pour confirmer le nombre exact des enseignants qui exercent la profession, afin de mettre aux travailleurs « fantômes », surtout dans le secteur de l'éducation.

L'Exécutif, selon le vice-président de la République, Bornito de Sousa, compte sur la participation des partenaires sociaux dans tous les domaines de la vie sociale et professionnelle, et souhaite que soient trouvés des solutions et consensus qui favorisent de plus en plus le dialogue, la paix sociale et la croissance économique.