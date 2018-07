Congo-Kinshasa: Retour de Bemba

La balle est certainement dans le camp de l'opposition qui, organisée et bien structurée avec des clauses précises, pourra venir à bout du président Kabila par les urnes et éviter de plonger ce grand pays aux pieds d'argile dans une autre tourmente. Considéré comme un véritable scandale géologique, la RD Congo qui a rejeté Mobutu, fini par regretter ce même Mobutu par l'incurie de sa classe politique qui s'est montrée incapable de trouver des solutions aux maux que traine ce pays, le plus vaste en étendue du continent.

Bemba la solution ou Bemba pour ses partenaires et alliés ou Bemba l'os pour le président Joseph Kabila et les siens? Son parti le Mouvement de libération du Congo n'a pas attendu la fin des démêlées judiciaires pour annoncer sa candidature pour les élections du 23 décembre 2018.

