Afrique: Développement énergétique - La CIE initie "Africa digital revolution"

A l'endroit des challengers, le ministre de l'Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé a conseillé : « Chers jeunes concepteurs, qui peut mieux que vous célébrer les technologies ? Vous êtes les vrais acteurs de ce secteur industriel... formez-vous, osez et innovez...

Dans la pratique, chaque équipe sera constituée d'au moins un des étudiants de chaque école pour une question de complémentarité. 11 millions Fcfa et cinq prix sont annoncés, notamment trois prix pour les différentes thématiques un prix pour start-up et un prix spécial pour la meilleure équipe dénommé « Innov'hackaton 2018 ».

En plus des initiatives déjà prises, il nous fallait aller plus loin, c'est pourquoi nous organisons ce hackaton afin que les jeunes puissent développer des solutions technologiques », a déclaré le directeur général de la Cie.

« A travers sa mission de commercialisation, la Cie assure ses services auprès de deux millions de clients. Vu les attentes des clients qui évoluent, nous devons faire preuve d'anticipation et d'innovation. Raison pour laquelle nous nous penchons vers les technologies de l'information et de la communication pour développer des solutions de pointe et répondre de façon concrète aux besoins des clients...

La cérémonie de lancement de cette première édition a eu lieu ce mardi 24 juillet au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, en présence du ministre de l'Economie numérique et de la Poste, Claude Isaac Dé, de plusieurs directeurs généraux d'institutions, des partenaires techniques et du directeur général de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Dominique Kakou. Ce dernier a indiqué que ce Hackaton confirme la volonté de pousser les limites de la compagnie afin d'assurer un cadre de vie agréable aux populations.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.