A quelques jours du scrutin qui va désigner le prochain président du Mali, les électeurs inscrits peinent encore à retrouver leur les documents devant les autoriser à accomplir leur devoir civique. Dans les bureaux de distribution l'engouement est fort mais certains électeurs repartent bredouille.

Ils sont nombreux les électeurs maliens qui ignorent encore s'ils pourront oui ou non participer au vote le dimanche 29 juillet prochain. Dans les bureaux de votes que nous avons visités dans la communes IV le mardi 24 juillet 2018, bien de votants sont dans le désarroi total. En effet, ils sont bel et bien enrôlé mais ils peinent à retrouver leurs carte d'électeurs dans le bureau où ils ont été recensé.

C'est le cas madame Aminata Diakité qui dit avoir fait deux bureaux dans le quartier Lafiabougou dans la commune IV dans l'espoir de retrouver sa carte. Que cela ne tienne elle est résolue à patienter le temps que les présidents de bureau s'informe sur sa situation et engagent une fouille générale.

En réalité Mme Diakité dit s'être fait recenser pour l'obtention de la carte Nina, une carte numérique qui a rang de carte d'identité. Elle permet selon ses dires à identifier automatiquement le porteur et faciliter ses opérations. Cette carte devrait lui permettre d'accomplir sans protocole son acte citoyen.

Maintenant qu'elle ne possède aucune des cartes (carte d'électeur et Nina) elle affirme être hors-jeu. Or elle affirme que : « A la mairie on m'a signifié que qu'une personne non identifiée est passée récupérer ma carte Nina. Or c'est à la même mairie qu'on nous fait savoir que le retrait de la carte nécessité impérativement la présence physique du propriétaire de la carte. Pourquoi cela n'a pas été le cas chez moi ? »

S'est interrogé la bonne dame. Abdramane Traoré, un autre électeur venu de Kati à une quinzaine de kilomètre de Bamaka n'a pas retrouvé sa carte d'électeur dans les bureaux indiqués par les autorités communales. Il dit regretter cette mauvaise organisation qui aura sans doute un impact négatif sur le scrutin.

Abdoul Kader Dagno, lui a beaucoup de chance, il a retiré sa carte d'électeur et se dit prêt à choisir son candidat. Mais il indique que des 24 candidats en lice il a du mal à trouver l'homme de la situation. Mais la situation est laquelleselon vous ? Là M Dagno a indiqué que le Mali a besoin d'un leader qui peut ramener la paix, la sécurité, et l'unité du pays.

« Le Mali est en insécurité total. Et nous attendons un candidat qui va œuvrer pour le retour à la stabilité mais aussi pour les besoins sociaux comme l'éducation, la santé etc. Le retrait des cartes d'électeurs se poursuit et de l'appréciation des présidents de bureaux tout ce passe bien et des solutions seront trouvées à eux dont les cartes d'électeurs ne sont encore à chercher.