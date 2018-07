Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi peut être candidat selon son avocat

Selon Me Dupont Moretti, tout a été monté de toutes pièces par le pouvoir de Kinshasa pour empêcher l'opposant de briguer la magistrature suprême de son pays. Il estime par ailleurs que "dans le dossier des mercenaires, le 27 juin dernier, la Cour suprême a suspendu cette pantalonnade parce qu'il y avait trop d'irrégularités dans ce dossier. Il n'y a donc plus, pour l'instant, d'affaire des mercenaires".

Au cours d'un point de presse ce mardi (24.07) à Paris, Me Dupont Moretti, l'avocat de Moïse Katumbi, a déclaré qu'aucune charge ne pèse contre son client et qu'il pouvait être candidat à l'élection présidentielle.

